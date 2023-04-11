На Буковині судитимуть гендлярів, які продавали відстрочку від мобілізації

Фальшива довідка коштувала $3 тисячі

Державне бюро розслідувань спрямувало до суду справу правоохоронця та співробітника Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони за гроші допомагали оформити фальшиві довідки про відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє сайт ДБР, інформує ZN.ua.

На Буковині судитимуть гендлярів, які продавали відстрочку від мобілізації
© ДБР

Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних «клієнтів», зокрема тих, які найближчим часом хотіли виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої «послуги» становила приблизно $3 тисячі.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував «клієнтам», до яких приватних лікарів слід звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати «правильні» результати. Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив «по знайомству» не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

У жовтні минулого року правоохоронця затримали під час одержання чергової суми, тоді ж йому було повідомлено про підозру. У березні 2023 року повідомили про підозру і його спільнику – працівнику військкомату. Наразі їх обох звільнено зі служби. Експравоохоронець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Спільнику інкримінують посібництво такому злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.


Іван Шевчук, ZN.ua





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