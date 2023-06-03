15 років тюрми отримав шпигун, який полював за позиціями ППО на Черкащині – СБУ

Агент ФСБ також цікавився блокпостами та перебігом мобілізації.

15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував за позиціями ППО та блокпостів на Черкащині. Про це повідомила у Telegram Служба безпеки України, інформує ZN.ua .

Агент російської ФСБ передавав окупантам локації протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників на Черкащині. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації в січні 2023 року.

Як встановило слідство, ворожим поплічником став працівник місцевої лікарні, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді 2022 року. За вказівками агресора він фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також окупантів цікавили точні координати блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння і техніка. Ще одним ворожим завданням був збір інформації про хід мобілізації, рівень військової підготовки та вмотивованості українських захисників.

Отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті. Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по регіону. Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон та планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років позбавлення волі.