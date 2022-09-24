Росіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробила

Суд визнав росіянку, яка проживає в Черкаському районі, винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Встановлено, що жінка упродовж квітня – березня 2022 року в соціальній Інтернет-мережі "Одноклассники" неодноразово розміщувала матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою винуватість, запевнила суд, що розкаюється у скоєному та засуджує свою поведінку.

Суд визнав обвинувачену винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Врахувавши щире каяття, похилий вік, суд встановив обвинуваченій іспитовий строк тривалістю 2 роки та поклав на неї низку обов’язків, виконання яких перевірятиметься відповідними державними органами.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими УСБУ в Черкаській області.