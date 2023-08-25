Росія закриє очі на втрату Криму. Вона вже так робила — Зеленський

Він наголосив, що наша країна не буде торгувати територіями.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на звільнення Криму Росія закриє очі, адже вже робила це, коли втрачала інші незаконно захоплені території нашої країни. Під час виступу на саміті "Кримської платформи" він підтвердив, що головне завдання цього майданчика - готуватися до деокупації півострова, інформує ZN.ua .

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"Україна показала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка наших партнерів, - наголосив президент. - Українські сили рухають вперед попри все. Хто б що не казав – вперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму".

За словами президента, Україна вже розуміє, як повернеться Крим, і скільки крові для цього потрібно. Втім, наша держава не буде торгувати своїми територіями.

"Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини… Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви утверджуєте, що людське життя є безцінним", - зауважив президент.