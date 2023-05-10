МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну

Катрін Колонна закликала Китай використати "свої відносини з Росією".

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна переконана, що Китай може використати свій вплив на Росію, щоб посприяти встановленню справедливого миру. Про це повідомляє Le Monde, інформує ZN.ua .

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Колонна зазначила, що Китай має використати свій вплив на РФ , щоб вона "схаменулася" і припинила розв'язану проти України війну.