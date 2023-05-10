МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну

Катрін Колонна закликала Китай використати "свої відносини з Росією".

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна переконана, що Китай може використати свій вплив на Росію, щоб посприяти встановленню справедливого миру. Про це повідомляє Le Monde, інформує ZN.ua.

МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну
© МЗС Франції

Колонна зазначила, що Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона "схаменулася" і припинила розв'язану проти України війну.

"Необхідно, щоб Китай використав свої відносини з Росією, щоб Росія краще зрозуміла, що вона знаходиться в глухому куті, і щоб вона схаменулася", – додала глава французького дипломатичного відомства.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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