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2023-05-10
МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну
Катрін Колонна закликала Китай використати "свої відносини з Росією".
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна переконана, що Китай може використати свій вплив на Росію, щоб посприяти встановленню справедливого миру. Про це
© МЗС Франції
Колонна зазначила, що Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона "схаменулася" і припинила розв'язану проти України війну.
"Необхідно, щоб Китай використав свої відносини з Росією, щоб Росія краще зрозуміла, що вона знаходиться в глухому куті, і щоб вона схаменулася", – додала глава французького дипломатичного відомства.
Михайло Яровенко, ZN.ua