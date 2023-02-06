Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
У селі Сокіл Рожищенської громади, що на Волині, після тривалих непорозумінь представники УПЦ МП звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України.
Як розповіли у селі, меблі, сантехніку та інші речі вивозили протягом тижня, пише
За словами жителів Сокола, із хати демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз. Опубліковано відповідне відео.
Раніше стало відомо, що Українська православна церква не розірвала церковно-канонічну зв'язок із Російською православною церквою.
"Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним", - йдеться у релігієзнавчій експертизі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.
Цю експертизу провели за рішенням РНБО від 1 грудня 2022 року про діяльність релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій.