Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео

У селі Сокіл Рожищенської громади, що на Волині, після тривалих непорозумінь представники УПЦ МП звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України.



Як розповіли у селі, меблі, сантехніку та інші речі вивозили протягом тижня, пише Район.Рожище .



За словами жителів Сокола, із хати демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз. Опубліковано відповідне відео.

Раніше стало відомо, що Українська православна церква не розірвала церковно-канонічну зв'язок із Російською православною церквою.

"Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним", - йдеться у релігієзнавчій експертизі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Цю експертизу провели за рішенням РНБО від 1 грудня 2022 року про діяльність релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій.