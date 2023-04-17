Президент Бразилії закликав США не "заохочувати війну" в Україні, бо вона нібито цікава лише Путіну й Зеленському

Заява пролунала після зустрічі Луїса Інасіо Лули да Сілви з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вважає, що Сполученим Штатам Америки треба перестати «заохочувати» війну Росії проти України. На його думку, мир відповідає інтересам «усіх», а війна нібито цікава главі України Володимиру Зеленському, як і російському президенту Владіміру Путіну, пише CNN , інформує ZN.ua .

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«Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир, Європейському Союзу треба почати говорити про мир, щоб ми могли переконати Путіна і Зеленського, що мир в інтересах кожного, а війна поки що цікава лише їм двом», – заявив Лула в межах візиту в Пекін, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Бразильський президент додав, що однією з тем його розмови з китайським колегою була ідея формування групи держав, які «хочуть» миру на території України.