У Києві винесли вирок бойовику "ДНР", який вдруге потрапив у полон

Раніше злочинець вже був повернений Росії під час одного з обмінів, інформує ZN.ua.

У Києві винесли вирок бойовику
© Минобороны РоSSии/t.me

У Києві засудили раніше обміняного бойовика "ДНР" Вяльшина, який вдруге потрапив у полон до Збройних сил України. Про це повідомляє Судовий репортер.

Святошинський райсуд Києва на закритому засіданні визнав уродженця Донеччини Руслана Вяльшина винним у державній зраді в умовах воєнного стану та в участі у незаконних збройних формуваннях. За матеріалами справи, 27 липня 2022 року Вяльшин добровільно прибув до "військового комісаріату ДНР" і написав заяву, що бажає добровільно мобілізуватися.

В одному з боїв неподалік Мар'їнки, після невдалого штурму, Вяльшин потрапив до полону ЗСУ та був поміщений до слідчого ізолятора. 10 лютого Святошинський районний суд Києва призначив Вяльшину 15 років ув?язнення з конфіскацією майна.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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