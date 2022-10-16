Мобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призову

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призову
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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що запроваджені через військове вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, але існують деякі виключення.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8117 «Про внесення змін до статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації педагогічним працівникам, які працюють в закладах дошкільної та позашкільної освіти».

Відповідно до документа, пропонується поширити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Автори документа пояснили, що відповідно до чинної редакції ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають педагогічні працівники, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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