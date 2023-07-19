Власників алкогольного заводу в Сєвєродонецьку викрили на колабораціонізмі

Бізнесменів затримали та повідомили їм про підозру.

Служба безпеки України викрила власників алкогольного заводу в Сєвєродонецьку на колабораціонізмі. Бізнесмени відмовились перевозити виробництво на підконтрольну Україні територію після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Власників алкогольного заводу в Сєвєродонецьку викрили на колабораціонізмі
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Фігуранти перереєстрували завод відповідно до вимог законодавства РФ та відкрили рахунки в місцевих банках. Вони залишили у Сєвєродонецьку "довірену особу" для контролю роботи заводу, а самі переїхали до Києва, звідки керували бізнесом.

Алкоголь з заводу колаборанти продавали у власному ресторані та розгалуженій мережі магазинів на окупованій частині сходу України. Прибутки бізнесмени регулярно переводили до бюджету РФ в якості "податків та зборів". З-поміж іншого ділки системно платили "данину" місцевій окупаційній адміністрації РФ за неперешкоджання діяльності.

Правоохоронці затримали у Києві одного з організаторів схеми. Під час обшуків у нього виявили та вилучили близько 2 млн у гривень та документи із доказами протиправної діяльності. Іншого організатора бізнесу затримали у Хмельницькому під час спроби втечі за кордон. Правоохоронці докладають зусиль, аби притягнути до відповідальності третього учасника, який переховується на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачається за колабораційну діяльність, вчинену у складі організованої злочинної групи.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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