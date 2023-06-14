У Франції викрили масштабну російську кампанію з дезінформації
Росіяни для поширення своїх наративів створювали підробні сайти французських ЗМІ та органів влади.
Франція викрила широкомасштабну російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив підтримки Заходом України,
«Залучення російських посольств і культурних центрів, які брали активну участь у розширенні цієї кампанії, в тому числі через свої акаунти в соціальних мережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для демократичних дебатів», — заявила міністр закордонних справ Франції Кетрін Колонна,
Згідно з повідомленням VIGINUM, кампанія полягала в
- поширенні проросійського контенту, пов’язаного з війною в Україні, зокрема очорнення її лідерів;
- видавання себе за ЗМІ, такі як Le Monde, Le Figaro та Le Parisien, а також урядових веб-сайтів, включно з міністерством європейських і закордонних справ Франції за допомогою техніки типосквотінгу з метою відтворення їхнього доменного імені;
- створення франкомовних новинних веб-сайтів із суперечливим вмістом, які імітують французькі національні новини;
- координація фейкових акаунтів для поширення створеного контенту.
Кампанія з дезінформації отримала назву Reliable Recent News на честь проросійського сайту. Це друга хвиля так званої операції Doppelg?nger, яка була розкрита минулого року неурядовою організацією EU DisinfoLab і Meta, повідомило. Жертвами кампанії мали стати також німецькі ЗМІ, такі як FAZ, Der Spiegel і Bild.
VIGINUM виявив 355 доменних імен, які видають себе за ЗМІ, ще чотири націлені на франкомовну аудиторію та використовують графічні зображення французьких щоденних газет 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien і Le Figaro. Через ці канали було опубліковано щонайменше 58 статей.
Незважаючи на закриття підтримуваних Кремлем телеканалів RT і Sputnik, російська дезінформація все ще поширюється країнами ЄС. Раніше цього місяця президентка Словаччини Зузана Чапутова в інтерв’ю POLITICO розповіла, що російські наративи знаходять благодатний грунт у її країні.
Основні наративи, які просуває кампанія з дезінформації, це неефективність санкцій проти Росії, нібито русофобія західних держав, нібито переважання нацистської ідеології серед українських чиновників та негативні наслідки прийому українських біженців для європейських країн.
У 2021 році Франція створила агентство VIGINUM для виявлення маніпуляцій інформацією, що надходить з-за меж країни. Орган підпорядковується генеральному секретаріату з питань оборони та безпеки.