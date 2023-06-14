У Франції викрили масштабну російську кампанію з дезінформації

Росіяни для поширення своїх наративів створювали підробні сайти французських ЗМІ та органів влади.

Франція викрила широкомасштабну російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив підтримки Заходом України, повідомило Агентство захисту від іноземного цифрового втручання (VIGINUM), інформує ZN.ua .

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«Залучення російських посольств і культурних центрів, які брали активну участь у розширенні цієї кампанії, в тому числі через свої акаунти в соціальних мережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для демократичних дебатів», — заявила міністр закордонних справ Франції Кетрін Колонна, пише AFP.

Згідно з повідомленням VIGINUM, кампанія полягала в

поширенні проросійського контенту, пов’язаного з війною в Україні, зокрема очорнення її лідерів;

видавання себе за ЗМІ, такі як Le Monde, Le Figaro та Le Parisien, а також урядових веб-сайтів, включно з міністерством європейських і закордонних справ Франції за допомогою техніки типосквотінгу з метою відтворення їхнього доменного імені;

створення франкомовних новинних веб-сайтів із суперечливим вмістом, які імітують французькі національні новини;

координація фейкових акаунтів для поширення створеного контенту.

Кампанія з дезінформації отримала назву Reliable Recent News на честь проросійського сайту. Це друга хвиля так званої операції Doppelg?nger, яка була розкрита минулого року неурядовою організацією EU DisinfoLab і Meta, повідомило. Жертвами кампанії мали стати також німецькі ЗМІ, такі як FAZ, Der Spiegel і Bild.

VIGINUM виявив 355 доменних імен, які видають себе за ЗМІ, ще чотири націлені на франкомовну аудиторію та використовують графічні зображення французьких щоденних газет 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien і Le Figaro. Через ці канали було опубліковано щонайменше 58 статей.

Незважаючи на закриття підтримуваних Кремлем телеканалів RT і Sputnik, російська дезінформація все ще поширюється країнами ЄС. Раніше цього місяця президентка Словаччини Зузана Чапутова в інтерв’ю POLITICO розповіла, що російські наративи знаходять благодатний грунт у її країні.

Основні наративи, які просуває кампанія з дезінформації, це неефективність санкцій проти Росії, нібито русофобія західних держав, нібито переважання нацистської ідеології серед українських чиновників та негативні наслідки прийому українських біженців для європейських країн.

У 2021 році Франція створила агентство VIGINUM для виявлення маніпуляцій інформацією, що надходить з-за меж країни. Орган підпорядковується генеральному секретаріату з питань оборони та безпеки.