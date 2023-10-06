У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний
Російські окупанти намагаються контролювати повітряний простір.
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що російські авіаційні удари по звільненому від окупантів острову Зміїний, які останнім часом почастішали, більше схожі на акти безсилля, інформує
За його словами, військові звільнили акваторію від корабельного угруповання російських окупантів – від українського південного узбережжя на 100 морських миль. Однак речник розповів, що є ще проблеми з їхньою авіацією, інформує
"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там знаходяться їхні літаки: ведуть розвідку та завдають вогневого ураження. Враховуючи, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони й бомбардують острів Зміїний", – наголосив Плетенчук.