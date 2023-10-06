У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний

Російські окупанти намагаються контролювати повітряний простір.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що російські авіаційні удари по звільненому від окупантів острову Зміїний, які останнім часом почастішали, більше схожі на акти безсилля, інформує Liga. net.

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За його словами, військові звільнили акваторію від корабельного угруповання російських окупантів – від українського південного узбережжя на 100 морських миль. Однак речник розповів, що є ще проблеми з їхньою авіацією, інформує ZN.ua .

"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там знаходяться їхні літаки: ведуть розвідку та завдають вогневого ураження. Враховуючи, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони й бомбардують острів Зміїний", – наголосив Плетенчук.