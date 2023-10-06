У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний

Російські окупанти намагаються контролювати повітряний простір.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що російські авіаційні удари по звільненому від окупантів острову Зміїний, які останнім часом почастішали, більше схожі на акти безсилля, інформує Liga. net.

У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний
© Maxar Technologies

За його словами, військові звільнили акваторію від корабельного угруповання російських окупантів – від українського південного узбережжя на 100 морських миль. Однак речник розповів, що є ще проблеми з їхньою авіацією, інформує ZN.ua.

"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там знаходяться їхні літаки: ведуть розвідку та завдають вогневого ураження. Враховуючи, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони й бомбардують острів Зміїний", – наголосив Плетенчук.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Палата представників США відхилила законопроект Маккарті для уникнення припинення роботи урядуПалата представників США відхилила законопроект Маккарті для уникнення припинення роботи уряду
ВМС та ГУР повернули додому двох українських десантників, які понад півтора року були в окупаціїВМС та ГУР повернули додому двох українських десантників, які понад півтора року були в окупації
Глава МЗС Литви: Росія чинить геноцид, озброїти жертв — не вибір, а обов'язокГлава МЗС Литви: Росія чинить геноцид, озброїти жертв — не вибір, а обов'язок
Трамп випав зі списку найбагатших американцівТрамп випав зі списку найбагатших американців
Суд відмовив Коломойському у скасуванні застави – рішення по апеляціїСуд відмовив Коломойському у скасуванні застави – рішення по апеляції
Блок рекламы


Похожие новости
У ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули мируУ ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули миру
У Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборониУ Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборони
У ЗСУ розповіли, скільки окупанти за рік випустили дронів-камікадзе по УкраїніУ ЗСУ розповіли, скільки окупанти за рік випустили дронів-камікадзе по Україні
У США розповіли про чергові проблеми з новою моделлю літака F-35У США розповіли про чергові проблеми з новою моделлю літака F-35
В ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий періодВ ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий період
Кулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибориКулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибори
В. о. міського голови Чернігова Ломако розповів, чому СБУ проводила обшуки в його доміВ. о. міського голови Чернігова Ломако розповів, чому СБУ проводила обшуки в його домі
Війська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — ГуменюкВійська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — Гуменюк
У Defense Express сумніваються, що російський Су-34 може запускати "Кинджали": чомуУ Defense Express сумніваються, що російський Су-34 може запускати "Кинджали": чому
Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"
Последние новости
Подгружаем последние новости