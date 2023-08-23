Іспанія відправить до Середземного моря фрегат, який спостерігатиме за російським флотом

Він працюватиме впродовж чотирьох місяців.

Найближчими днями ВМС Іспанії відправлять у Середземне море фрегат M?ndez N??ez класу ?lvaro de Baz?n. Він увійде до складу другої постійної військово-морської групи НАТО і спостерігатиме за активністю кораблів ВМФ Росії. Про це пише InfoDefensa, інформує ZN.ua.

Іспанія відправить до Середземного моря фрегат, який спостерігатиме за російським флотом
© wikipedia

Розгортання M?ndez N??ez триватиме протягом чотирьох місяців. Фрегат ВМС Іспанії покине порт Ферроль (Ferrol) найближчої п'ятниці, 18 серпня. На борту корабля перебуватиме 232 військовослужбовці. Повернення додому заплановане на 22 грудня.

M?ndez N??ez - один із кількох фрегатів класу ?lvaro de Baz?n. Він був прийнятий на озброєння в березні 2004 року. ВМС Іспанії замовили корабель на початку 1997 року і витратили на його будівництво приблизно $600 млн.

На борту M?ndez N??ez встановлено радіолокаційні станції AN/SPY-1D 3-D і SPS-67(V)4 виробництва Lockheed Martin і RTX відповідно, а також сонар RTX DE1160 LF. Крім того, на палубі є місце для вертольота Sikorsky SH-60B Seahawk.

Система вертикального пуску Mk 41 має 48 осередків для ракет SM-2MR Block IIIA і RIM-162 Evolved SeaSparrow. Також фрегат M?ndez N??ez озброєний протикорабельними ракетами Harpoon і торпедами Mk 32 Mod 9.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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