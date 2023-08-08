Ударами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник Черник

Та він сумнівається, що ворог отримає бажане.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що Росія намагається переконали країни Заходу розпочати з нею окремі "зернові" перемовини. Саме для цього країна-агресор атакує українські порти та елеватори з зерном - так ворог підіймає ставки. Слова експерта цитує Military Media Center.

Ударами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник Черник
© Скріншот ZN.UA

осіяни чинять тиск, оскільки розуміють, що українські зернобобові складають значну частину світової потреби", - зауважив Черник, інформує ZN.ua.

Наслідками зриву поставок у світ українського зерна можуть стати зростання цін та навіть "голодні" бунти в Африці. Окупанти це розуміють.

"Саме так росіяни діють. У їхній шкалі логіки – це абсолютно виправдані дії", - сказав Черник.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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