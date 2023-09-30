Україна створює перший у світі флот морських дронів — Зеленський
Завдяки цьому стане можливим знищення морських об'єктів росіян у широких масштабах.
Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це президент України Володимир Зеленський
За його словами, така ідея "позбавляє сенсу російські військові кораблі". Президент додав, що "флот примушує їх ховатися".
Також він розповів, що Україна почала виробляти власні гармати й снаряди "натівського" 155-го калібру, які потрібні на полі бою. В той же час українські протитанкові ракетні комплекси "більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що розроблений Україною експериментальний надводний дрон Sea Baby (Морський малюк) атакував Керченський міст в окупованому Криму. Також він пошкодив російський ракетний корабель Самум у Севастополі. Загалом СБУ успішно застосовувала його щонайменше в трьох спецопераціях.