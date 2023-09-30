Україна створює перший у світі флот морських дронів — Зеленський

Завдяки цьому стане можливим знищення морських об'єктів росіян у широких масштабах.

Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує ZN.ua .

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За його словами, така ідея "позбавляє сенсу російські військові кораблі". Президент додав, що "флот примушує їх ховатися".

Також він розповів, що Україна почала виробляти власні гармати й снаряди "натівського" 155-го калібру, які потрібні на полі бою. В той же час українські протитанкові ракетні комплекси "більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів", - наголосив він.