Російський гелікоптер Ка-52 розбився в Азовському морі — росЗМІ

Зазначається, що причиною падіння стали складні погодні умови.

Російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, інформує Baza.

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"За інформацією джерел «Бази» у рятувальних службах, гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови – у районі був сильний туман", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

РосЗМІ зазначають, що два члени екіпажу вижили. Їх евакуювали під час рятувальної операції.