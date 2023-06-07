Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНС

Росіяни намагаються перекинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонщини.

Російські загарбники намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНС
Фото ілюстративне
© скриншот

За даними ЦНС, російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатися з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра.

Таким чином загарбники планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб перекинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Війська РФ 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною.

У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. В "Укргідроенерго" наголосили, що Каховська гідроелектростанція, яку підірвали росіяни, повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Херсонська ОВА оголосила про термінову евакуацію.

Тим часом РФ знову бреше, називаючи підрив ГЕС "диверсією України".


Анастасія Гурін, ZN.ua





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