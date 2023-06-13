У Нацгвардії показали, як українські військові знищили російський "Солнцепьок" на Запоріжжі

Це зробили бійці бригад "Спартан" та "Маґура".

У Нацгвардії показали, як на запорізькому напрямку артилеристи знищили російську систему ТОС-1А "Солнцепьок". Відео вже опублікували у YouTube.

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Пресслужба Східного територіального управління розповіла, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили ворожу систему залпового вогню та скорегували по ній вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", інформує ZN.ua .

"Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню", - сказано в підписі до відео.