У Нацгвардії показали, як українські військові знищили російський "Солнцепьок" на Запоріжжі

Це зробили бійці бригад "Спартан" та "Маґура".

У Нацгвардії показали, як на запорізькому напрямку артилеристи знищили російську систему ТОС-1А "Солнцепьок". Відео вже опублікували у YouTube.

У Нацгвардії показали, як українські військові знищили російський
© Скріншот ZN.UA

Пресслужба Східного територіального управління розповіла, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили ворожу систему залпового вогню та скорегували по ній вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", інформує ZN.ua.

"Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню", - сказано в підписі до відео.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – ГенштабРосіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові вполювали «Орлана» та «Алігатора» - ГенштабУкраїнські військові вполювали «Орлана» та «Алігатора» - Генштаб
У Генштабі показали, як українські "ахіллеси" нищать російські Т-80У Генштабі показали, як українські "ахіллеси" нищать російські Т-80
Військові повідомили про звільнення населеного пункту БлагодатнеВійськові повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне
Російський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активістаРосійський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активіста
У разі перемоги України, Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм – МоравецькийУ разі перемоги України, Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм – Моравецький
Українські сапери почали розмінування лінії зіткнення перед контрнаступом — WPУкраїнські сапери почали розмінування лінії зіткнення перед контрнаступом — WP
Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"
ЗМІ: Російський уряд заборонив вивозити з країни гільзи та патрониЗМІ: Російський уряд заборонив вивозити з країни гільзи та патрони
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Последние новости
Подгружаем последние новости