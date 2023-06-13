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2023-06-13
У Нацгвардії показали, як українські військові знищили російський "Солнцепьок" на Запоріжжі
Це зробили бійці бригад "Спартан" та "Маґура".
У Нацгвардії показали, як на запорізькому напрямку артилеристи знищили російську систему ТОС-1А "Солнцепьок". Відео вже
© Скріншот ZN.UA
Пресслужба Східного територіального управління розповіла, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили ворожу систему залпового вогню та скорегували по ній вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", інформує
"Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню", - сказано в підписі до відео.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua