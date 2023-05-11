У Міноборони Польщі прокоментували падіння нібито російської ракети біля Бидгоща

Очільник оборонного відомства розповів, що "особисто йому тоді не доповіли про подію".

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи падіння ракети на околицях Бидгоща у грудні минулого року, заявив, що не отримував доповідей тоді про цей інцидент. Про це повідомляє RMF24, інформує ZN.ua.

У Міноборони Польщі прокоментували падіння нібито російської ракети біля Бидгоща
© Міністерство оборони Польщі / Facebook

Блащак зазначив, що польська армія у день інциденту знала про "повітряний об’єкт", проте особисто йому тоді не доповіли про подію.

"Одразу після появи інформації, що об’єкт, знайдений під Бидгощем, може бути російською крилатою ракетою, я ініціював інспекцію в оперативному командуванні, яке згідно зі законом про захист вітчизни відповідає за захист кордону у повітряному просторі", – додав він.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація від експертів, переконаних, що біля Бидгоща впала саме російська ракета Х-55, хоча спочатку повідомлялося, що ця ракета знаходиться на балансі польської армії, тож вона навряд чи була випущена з території інших країн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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