"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала

Україну та Росії у рейтингу розділяє 85 позицій.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" опублікувала результати щорічного рейтингу свободи преси. Незважаючи на війну та дію обмежень на поширення інформації, Україна за рік піднялася у рейтингу зі 106 до 79 місця, повідомляє Медуза, інформує ZN.ua.
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Росія ж у рейтингу 2023 року посіла 164 місце зі 180. Хоча минулого року вона була на 155-му рядку.

У доповіді організації повідомляється, що Україна після 24 лютого 2022 року опинилася «на передньому краї опору розповсюдженню кремлівської пропаганди». Водночас у Росії продовжується посилення пропаганди.

Країною, де ЗМІ мають найбільшу свободу, сьомий рік поспіль визнали Норвегію. Далі в рейтингу йдуть Ірландія, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Литва та Естонія.


Олена Середа, ZN.ua





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