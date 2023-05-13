У Брянській області впав гелікоптер або два. РосЗМІ не можуть визначитися ні з причиною падіння, ні з кількістю гелікоптерів

Деякі пишуть, що гелікоптер нібито збили зенітною ракетою.

У російському селі Клинці Брянської області впав гелікоптер, пишуть росЗМІ та Telegram-канли. Щоправда, причини падіння у тих та інших різняться. Деякі навіть пишуть про два гелікоптери, що впали.

Так, за даними пропагандистського держагентства ТАСС, гелікоптер упав через «пожежу двигуна». При цьому приналежність вертольота ще нібито встановлюється. Дані про постраждалих також з'ясуються.

Російський Telegram-канал ЧТД із посиланням на заблокований в Україні паблік повідомляє , що вертоліт упав поряд із житловими будинками. Це нібито був Мі-8 і причиною падіння, як стверджується, було збиття його зенітною ракетою.