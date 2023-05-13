У Брянській області впав гелікоптер або два. РосЗМІ не можуть визначитися ні з причиною падіння, ні з кількістю гелікоптерів
Деякі пишуть, що гелікоптер нібито збили зенітною ракетою.
У російському селі Клинці Брянської області впав гелікоптер, пишуть росЗМІ та Telegram-канли. Щоправда, причини падіння у тих та інших різняться. Деякі навіть пишуть про два гелікоптери, що впали.
Так, за
Російський Telegram-канал ЧТД із посиланням на заблокований в Україні паблік
При цьому канал «Осторожно, новости»