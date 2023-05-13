У Брянській області впав літак Су-34. До цього РосЗМІ повідомляли про падіння вертольота

За короткий проміжок часу росЗМІ повідомили про падіння у Брянській області літака та вертольота.

У Брянській області впав літак Су-34. Принаймні, так стверджую пропагандистські росЗМІ, інформує ZN.ua .

«Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється», – процитували в ТАСС співрозмовника в екстрених службах.

Обставини катастрофи також поки що нібито не зрозумілі.

Незадовго до цього повідомлялося, що у Брянській області впав гелікоптер. При цьому одні ЗМІ писали, що гелікоптер був один, інші заявляли, що їх було два. При цьому, за даними деяких ЗМІ, це був Мі-8. Офіційна причина падіння вертольота – спалах двигуна. Однак деякі Telegram-канали пишуть, що гелікоптер нібито був збитий зенітною ракетою.