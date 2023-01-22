Украинские беженцы в США смогут воспользоваться новой спонсорской программой

В США решили запустить новую спонсорскую программу для украинских беженцев. Проект призван помочь нашим соотечественникам получить дополнительную поддержку в лице американцев.

В заявлении Госдепартамента США сообщили, что речь идет о проекте Welcome Corps. Отмечено, что это самая смелая инновация в расселении беженцев за последние 40 лет. Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что данная инициатива позволяет американцам напрямую поддерживать беженцев и демонстрировать гостеприимство и щедрость.

Американцы смогут спонсировать граждан, которые прибывают по Программе приема беженцев США (USRAP), организовывать их переселение и приветствовать в своих общинах новых соседей.

Граждане США смогут стать партнерами и проводниками для беженцев, которые прибыли в стран, чтобы реализовать свой потенциал.

Ожидается, что частными спонсорами могут быть члены религиозных и общественных групп, сообществ диаспоры, ветераны, колледжи, университеты, компании и прочее. Власти постараются задействовать 10 тысяч американцев в первый год программы. Они станут спонсорами и помогут 5 тысячам беженцев со всего мира.

Предусмотрено создание спонсорских групп минимум из пяти человек, которые будут поддерживать украинских беженцев. Такая группа должна собрать от 2275 долларов на человека, пройти проверку данных и разработать план поддержки украинцев, которым будут помогать.

Спонсоры обязуются на протяжении первых 90 дней помочь переселенцам получить питание и проживание, государственные льготы медицинские услуги и образование.

Уже с 26 января в США начинаются информационные сессии для потенциальных спонсоров. Детали о проекте доступны на сайте welcomecorps.org.

Напомним, что прошлой весной американское правительство запустило программу Uniting For Ukraine, которая разрешает украинским беженцам въезд в США по упрощенной процедуре.