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2022-06-17
Украинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на борту
Буксир как раз транспортировал оружие и боеприпасы.
Украинские военные поразили буксир черноморского флота РФ «Василий Бех»,
«Сегодня утром в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «василий бех», во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР». Передавайте поздравления команде крейсера «москва!», – сообщил Марченко.
Юлия Москаленко, ZN.ua