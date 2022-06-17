Украинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на борту

Украинские военные поразили буксир черноморского флота РФ «Василий Бех», сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко. Наши защитники попали во вражеский буксир, когда тот транспортировал на остров Змеиное вооружение.

«Сегодня утром в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «василий бех», во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР». Передавайте поздравления команде крейсера «москва!», – сообщил Марченко.