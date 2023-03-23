Тайвань готовий до будь-яких дій Китаю, поки президент острова перебуватиме за кордоном

Міністерство оборони Тайваню має плани на випадок будь-яких дій Китаю під час візитів президента Тайваню Цай Інвень у США і Центральну Америку. Про це заявив заступник міністра оборони По Хонг-Хвей напередодні від'їзду Цай наступного тижня, повідомляє The Guardian.

Цай відвідає дипломатичних союзників - Гватемалу і Беліз, також вона зупиниться в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Очікується, що в Каліфорнії Цай Інвень зустрінеться з нинішнім спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, що є найбільш «чутливим» етапом візиту, хоча офіс президента Тайваню поки відмовився підтвердити, що ця зустріч відбудеться.

Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах парламентської сесії, чи може Китай провести більше військових навчань, коли Цай Інвень буде за кордоном, По Хонг-Хвей сказав, що збройні сили острова готові.

«Коли справа доходить до того, що комуністи Китаю робили в минулому, Міністерство оборони розуміє це і розгляне найгірший сценарій», - сказав він.

«Під час закордонного візиту президента Міністерство оборони має плани на випадок непередбачених обставин для всіх кроків Китаю», - додав По, відмовившись надати подробиці.

Сполучені Штати наголосили, що для Китаю немає причин агресивно реагувати на поїздку Цай Інвень, заявивши, що такі поїздки є рутинними і відбувалися багато разів раніше.

Китай, який засудив заплановану поїздку Цай Інвень до США , продовжує свою військову діяльність навколо Тайваню з серпня минулого року, хоча і в значно менших масштабах.

Китай провів масштабні військові навчання з бойовою стрільбою навколо острова в серпні після візиту на Тайвань тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет, заявляючи, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Цай Інвень вилетить з Тайваню 29 березня і розпочне свою 10-денну поїздку, зупиняючись в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі на шляху до країн Центральної Америки і назад.

Беліз і Гватемала - дві з 14 країн, які офіційно визнають Тайвань. Поїздка Цай відбудеться після того, як раніше цього місяця Гондурас заявив, що переходить на бік Пекіна.

Під час візиту президент острова зустрінеться зі своїм гватемальським колегою Алехандро Джамматтеї і прем'єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо.

У вівторок, 21 березня, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив, що його країна виступає проти зустрічі Цай Інвень з офіційними особами США .

«Ми рішуче виступаємо проти будь-якої форми офіційних обмінів між США і Тайванем. Китай зробив офіційні заяви США з цього приводу», - зазначив він на брифінгу в Пекіні.

У Вашингтоні речник Державного департаменту США Ведант Патель применшив значення поїздки Цай і заявив, що це нормально для високопосадовців острова зустрічатися з представниками Конгресу або проводити публічні заходи під час зупинок у США .

«Такі транзитні зупинки здійснюються з міркувань безпеки, комфорту, зручності та гідності пасажирів і відповідають нашій політиці "одного Китаю", яка також залишається незмінною», - сказав Патель журналістам.

Вашингтон є одним із ключових глобальних союзників Тайваню і його найбільшим постачальником зброї, незважаючи на те, що США перейшли на дипломатичне визнання Пекіна в 1979 році.

Маккарті пообіцяв відвідати Тайвань, але зупинка Цай Інвень у США може дати йому можливість уникнути потенційно ризикованої поїздки.

Візити Цай відбуваються в критичний для Тайваню час після того, як минулого тижня президент Гондурасу Сіомара Кастро заявила, що її країна встановить офіційні відносини з Китаєм.

Латинська Америка є ключовим полем дипломатичної боротьби для Китаю та Тайваню.

Цей крок Гондурасу, який призведе до розриву багаторічних офіційних зв'язків з Тайванем, послідував за переговорами між країною і Китаєм щодо будівництва гідроелектростанції.

Це продовжує тенденцію в регіоні, коли Нікарагуа, Сальвадор, Панама, Домініканська Республіка і Коста-Ріка протягом останніх років встановили офіційні дипломатичні зв’язки з Пекіном.