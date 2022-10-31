Наступ на Крим: Буданов розкрив американцям терміни звільнення півострова та як це буде

Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Drive розповів про можливий наступ ЗСУ на незаконно анексований росією український Крим.

Так, відповідаючи на запитання щодо Криму, коли на його думку, Україна може розпочати там наступ і скільки часу знадобиться, щоб повернути окупований півострів, Буданов заявив що "це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

При цьому очільник ГУР відмовився називати конкретну дату наступу.

Кирило Буданов

У голови воєнної розвідки також запитали, чи причетні українські сили до підкриву Кримського мосту 8 жовтня та до вибуху на кримській авіабазі Саки в серпні.

"Україна має право завдати військової поразки нападнику. Ми прагнемо до перемоги над ворогом. Ця перемога може прийти під час ураження цілей супротивника і на кінцевому етапі ця перемога можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року", - наголосив Буданов у відповідь.

Кирило Буданов

Додамо, останнім часом в окупантів в Криму побільшало "бавовни". Так, щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема, флагман "Адмірал Макаров". Про це повідомила група волонтерів GeoConfirmed.


Тарас Галушко, politeka.net





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