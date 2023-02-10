Окупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною — ГУР

Росіяни намагаються вжити всіх можливих заходів безпеки, інформує ZN.ua.

Окупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною — ГУР
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Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Для цього видане рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки. Про це повідомляє головне управління розвідки в Telegram.

Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про відміну.

Окрім цього, у рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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