Окупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною — ГУР
Росіяни намагаються вжити всіх можливих заходів безпеки, інформує
Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Для цього видане рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки. Про це повідомляє головне управління розвідки в
Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про відміну.
Окрім цього, у рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.