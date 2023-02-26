США ніколи не визнають анексію півострова Крим Росією — Держдеп

У Державному департаменті наголосили, що Крим – це Україна, інформує ZN.ua.

США ніколи не визнають анексію півострова Крим Росією — Держдеп
© УНІАН

США ніколи не визнають заявлену Росією анексію Криму, інформує пресслужба Державного департаменту США.

"Дев’ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є порушенням міжнародного права, суверенітету й територіальної цілісності України. США вітають зусилля української "Кримської платформи", яка зосереджує увагу світової спільноти на продовженні російської окупації. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену Росією анексію півострова. Крим – це Україна", - йдеться в офіційній заяві Держдепу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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