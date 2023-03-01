Військові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля острова

У середу, 1 березня, зранку Китай направив 25 військових літаків і три військові кораблі до Тайваню, заявило Міністерство оборони острова. Нові провокації відбулися на тлі загострення напруги у відносинах між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє AP .

Міністерство заявило, що 19 з цих літаків перетнули зону ідентифікації протиповітряної оборони острова, в той час як кораблі продовжували діяти в Тайванській протоці. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі, відправив кораблі і активував берегові системи протиракетної оборони, щоб «уважно стежити і реагувати».

Китай здійснює такі провокації майже щодня, що є частиною так званої тактики «сірої зони», спрямованої на залякування і виведення з ладу техніки Тайваню, виснаження його військових і послаблення суспільного духу. Сюди також входять кібервійна і дезінформаційні кампанії, а також невпинне прагнення позбавити Тайвань дипломатичних союзників.

У відповідь на тиск Китаю Тайвань модернізував свій парк винищувачів F-16 і замовив у США ще 66 літаків, а також придбав низку інших видів озброєнь і продовжив обов'язковий термін військової служби для всіх чоловіків з чотирьох місяців до одного року.

Відносини між Пекіном і Вашингтоном, головним союзником Тайваню і джерелом оборонного озброєння, загострилися через дії Китаю щодо острова, торгівлі, технологій і Південно-Китайського моря. Державний секретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна минулого місяця після того, як США збили китайську шпигунську повітряну кулю.