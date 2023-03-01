Військові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля острова

Пекін здійснює такі провокації майже щодня.

У середу, 1 березня, зранку Китай направив 25 військових літаків і три військові кораблі до Тайваню, заявило Міністерство оборони острова. Нові провокації відбулися на тлі загострення напруги у відносинах між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє AP.

Міністерство заявило, що 19 з цих літаків перетнули зону ідентифікації протиповітряної оборони острова, в той час як кораблі продовжували діяти в Тайванській протоці. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі, відправив кораблі і активував берегові системи протиракетної оборони, щоб «уважно стежити і реагувати».

Китай здійснює такі провокації майже щодня, що є частиною так званої тактики «сірої зони», спрямованої на залякування і виведення з ладу техніки Тайваню, виснаження його військових і послаблення суспільного духу. Сюди також входять кібервійна і дезінформаційні кампанії, а також невпинне прагнення позбавити Тайвань дипломатичних союзників.

У відповідь на тиск Китаю Тайвань модернізував свій парк винищувачів F-16 і замовив у США ще 66 літаків, а також придбав низку інших видів озброєнь і продовжив обов'язковий термін військової служби для всіх чоловіків з чотирьох місяців до одного року.

Відносини між Пекіном і Вашингтоном, головним союзником Тайваню і джерелом оборонного озброєння, загострилися через дії Китаю щодо острова, торгівлі, технологій і Південно-Китайського моря. Державний секретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна минулого місяця після того, як США збили китайську шпигунську повітряну кулю.

Пекін вважає Тайвань своєю територією, яку він може взяти під контроль силою в разі необхідності. При цьому, Китай заявляє, що віддає перевагу мирному об'єднанню з островом, але населення Тайваню в переважній більшості підтримує нинішній стан де-факто незалежності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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