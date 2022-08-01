Гірше вже немає куди: відносини росії та Японії загострилися, яка зараз ситуація з Курильськими островами

Чинний прем’єр Японії Фуміо Кісіда, коли почалася гостра фаза агресії росії проти України, дуже чітко заявив, що Курильські острови — це суверенітет Японії.

Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв'ю ТСН.

"Росіяни ж божевільні скрізь, не лише у нас, а й на Далекому Сході, намагаючись щось продемонструвати Японії, тому вирішили на цих островах проводити навчання. З військової точки зору це дуже смішно. Ті корита, що там плавають та літають, і близько не стоять поруч із найсучаснішою технікою США та Японії, яка захищає країну. Тим не менше, з політичної точки зору Японія не могла не висловити свої претензії, заявивши, що проведення військових навчань на території, яку Японія вважає під своїм суверенітетом, є неприпустимим", — пояснив дипломат.

Корсунський відзначив різке погіршення двосторонніх відносин держав: все керівництво росії перебуває під санкціями Японії, а рф заборонила в’їзд посадовцям Японії.

"Тобто, гірше вже нема куди. Тому я не здивований, це очікувана заява, й думаю, що наступні будуть ще жорстішими", — наголосив посол України.

"Вони не ставлять питання у військовій площині. Але сам факт заяви означає серйозну політичну позицію. Нічого не робиться просто так. Швидше за все в рамках "сімки" ухвалене рішення більше не йти на поводу у росії з анексованими або окупованими територіями. Це стосується в першу чергу і України, і Молдови, і Грузії, і Японії", — додав експерт.