Жителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУР

Настрої кримчан змінилися.

Жителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУР
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Жителі окупованого Криму починають усвідомлювати реальність загрози перенесення війни на територію півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, настрої жителів Криму змінюються.

«Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули…», – сказав Скібіцький.

Він додав, що загроза перенесення війни на територію Криму для кримчан почала здаватися реальністю.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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