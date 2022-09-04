Тайвань розмістив засоби захисту від безпілотників на прибережних островах через загрозу Китаю

Міністерство національної оборони Тайваню повідомило, що після кількох інцидентів із безпілотними літальними апаратами (БПЛА), які, ймовірно, прилетіли з Китаю, збройні сили острова розмістили засоби захисту від безпілотників на прибережних островах Цзіньмень і Мацу. Про це повідомляє Taiwan News.

Повідомляється, що безпілотники протягом кількох днів були помічені над контрольованими Тайванем островами поблизу узбережжя китайської провінції Фуцзянь, причому один із них був збитий над морем в окрузі Цзіньмень у четвер, 1 вересня.

Поява БПЛА розглядається як ще одна ознака провокаційної поведінки Китаю, на додаток до нещодавніх широкомасштабних військових маневрів і майже щоденних вторгнень китайських військових літаків у зону ідентифікації ППО Тайваню.

У п’ятницю солдати Тайваню, дислоковані в окрузі Цзіньмень, за 10 кілометрів від узбережжя Китаю, кілька разів випустили ракети, щоб відігнати китайські безпілотні літальні апарати.

Військове керівництво острова заявило, що виступає за гнучку відповідь на вторгнення безпілотників Китаю, додавши, що вони озброїли солдатів на островах засобами для боротьби з дронами. Протидронні гармати блокують частоту, яка використовується наземною станцією для зв’язку з безпілотником, у результаті чого БПЛА виходить з-під контролю та падає.