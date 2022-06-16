Украинские партизаны рушат планы Кремля: карты боевых действий и анализ ISW

Украинцы продолжают воевать на всех фронтах, борясь за независимость Украины - проукраинские действия на временно оккупированных территориях мешают РоSSии в планах аннексии и полномасштабного админконтроля, информирует Апостроф.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).

"РоSSийские власти продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского давления на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Так, 9 и 11 июня неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС РоSSии в Мариуполе. Кроме того, согласно информации украинского центра сопротивления, что вражеским оккупационным властям не удается открыть школы в оккупированном Бердянске из-за сопротивления учителей, которые отказываются преподавать по роSSийским программам.

Предполагается, что такие проукраинские действия, скорее всего, продолжат подрывать усилия РоSSии по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планам роSSийской аннексии.

Из-за таких действий, по мнению аналитиков, роSSийские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Эти возможные атаки могут также являться ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине, поскольку президент США Джо Байден пообещал предоставить военную помощь на сумму 1 миллиард долларов, включая вооружение береговой обороны, передовые ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для поддержки украинских операций.

В то время, как члены НАТО объявили, что будут дополнительно продолжать предоставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

По мнению экспертов ISW, "этот раунд военной помощи будет неоценим для поддержки украинских операций против роSSийских войск на востоке Украины, хотя Украина нуждается в дальнейшей постоянной поддержке".

Для понимания военной ситуации в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий.


Мария Швец, Апостроф





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