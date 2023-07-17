FT: Вибух на Кримському мосту може вдарити по престижу Кремля і створити проблеми для армії РФ

Без мосту у Москви залишається лише один маршрут для забезпечення своїх окупаційних військ на півдні України.

Підконтрольна Москві «влада» Криму зупинила рух на мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований півострів з Росією. Це сталося в понеділок вранці після повідомлень про вибух, який спричинив обвалення частини мосту і загибель двох людей, інформує ZN.ua .

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«Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом Владіміром Путіним у 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу Кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, які тримають в окупації південні регіони України», - пише Financial Times .

Видання нагадує, що міст вже був пошкоджений в результаті атаки в жовтні, що змусило російську владу тимчасово закрити його. Ремонт тривав кілька місяців і зрештою конструкцію було повністю відновлено.

Міст грає роль важливої сполучної ланки між Росією і окупованими українськими територіями і використовується для транспортування військ, танків та інших військових вантажів для окупаційних сил Кремля на на півдні України. Єдиний інший маршрут постачання - через так званий «сухопутний коридор», який Москва створила, вторгнувшись і окупувавши частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Минулого вересня Путін заявив про «анексію» цих регіонів.

«Але цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор в ході свого контрнаступу», - пише видання.

20-кілометровий міст через Керченську протоку був спеціальним проектом Путіна. Побудований за 3 мільярди доларів після незаконної анексії Криму у 2014 році, він був завершений у 2018 році. І Путін відзначив цю подію, особисто проїхавши мостом на вантажівці «КамАЗ».