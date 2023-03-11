Вищі чиновники Кремля тиснули на Путіна, щоб той "приборкав" Прігожина – WSJ

Саме з цим може бути пов'язане припинення вербування в'язнів для ПВК "Вагнер" і нестача боєприпасів у найманців, інформує ZN.ua.

Вищі чиновники Кремля тиснули на Путіна, щоб той
© ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

Найбільш високопоставлені люди з оточення президента РФ Владіміра Путіна тиснули на нього з метою "приборкання" засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгєнія Прігожина, пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, близьких до Кремля.

Саме з цим співрозмовники пов’язують заяву Прігожина про припинення вербування в’язнів для війни проти України та його публічні скарги щодо обмеження поставок боєприпасів і зброї найманцям з боку російського Міністерства оборони.

У виданні зазначили, що напруженість між Кремлем і Прігожиним посилювалася протягом багатьох років разом зі зростанням "Групи Вагнера".

Коли найманці ПВК воювали в Сирії на стороні президента Башара Асада, їхня координація з Міноборони РФ спочатку була гладкою. Однак, у 2018 році російська регулярна армія не змогла забезпечити "вагнерівців" повітряним прикриттям під час спроби захопити нафтогазовий об’єкт. Тоді американські військові й місцеві сирійські союзники вбили 200 бойовиків Прігожина.

Колишній командир "Вагнера" в Сирії Марат Габідуллін сказав: "Уся війна в Сирії велася зусиллями найманців, а російські військові приписали собі чужі бойові дії".

Під час розширення в Африці ПВК працювала все більш незалежно від Москви, самостійно укладаючи контракти з місцевими лідерами. На думку одного з американських чиновників, тоді Прігожин перетворився "сильну людину, що здатна протистояти представникам фактичного російського уряду, Міністерства оборони та істеблішменту безпеки".

У 2022 році Путін дозволив "Групі Вагнера" взяти участь у вторгненні Росії на територію України та почати вербувати засуджених на війну. Представникам ПВК стали постачати озброєння.

Тим не менш, Прігожин став різко критикував главу російського Генштабу генерала Валєрія Гєрасімова, міністра оборони Сєргєя Шойгу та інших вищих генералів за поразки на полі бою. Це схвилювало московську еліту, як відео публічної страти кувалдою колишнього найманця, розповіли наближені до Кремля.

"Люди здебільшого ігнорували його, коли це були Сирія та Африка, але з Україною це почало обурювати всіх – а особливо після страти кувалдою. Люди в системі вважають, що держава має зберігати монополію на покарання", – сказав один з таких людей.


Максим Царук, ZN.ua





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