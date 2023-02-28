Окупація Донбасу — мінімальна мета Кремля: у Латвії вважають, що війна триватиме щонайменше до кінця 2023-го

Там погоджуються з тим, що сигнали РФ про відновлення мирних перемовин - блеф, інформує ZN.ua.

Окупація Донбасу — мінімальна мета Кремля: у Латвії вважають, що війна триватиме щонайменше до кінця 2023-го
© прес-служби Міноборони України

Служба безпеки Латвії зробила свій прогноз щодо тривалості війни проти України. Тамтешні експерти вважають, що і українська, і російська сторони скористаються можливостями для здійснення наступу, якщо такі з'являться. Загалом, на думку латвійських експертів, бойові дії триватимуть ще щонайменше до кінця 2023-го.

У звіті Служби сказано, що РФ все ще не змінила свої стратегічні цілі у війні. Як наслідок, Кремль після зимового притихання фронту готується відновити свій наступ весною.

Латвійські експерти також допускають здійснення окупантами повторного наступу на Київ, хоча в українській розвідці вважають, що у росіян на даному етапі немає такого сценарію. Та у звіті сказано, що окупація Донбас - мінімальна тактична мета Кремля.

"Відновлення мирних переговорів наразі неможливе - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися", - зазначається в документі.

У Службі оцінили також шанси України на перемогу. Аби це сталося, нашій країні потрібно значно більше військової підтримки від Заходу, вважають там.

Зараз, за оцінками експертів, зброї та боєприпасів не вистачає жодній зі сторін. Тому швидкість їх виробництва - найважливіший фактор, який вплине на подальший хід війни. Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація в країнах.

"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.

Водночас латвійські експерти називають низьким ризик застосування РФ ядерної зброї. Насамперед тому, що це підштовхне Захід до прямого втручання у війну. Ба більше, цю ідею не підтримують й ті країни, які можна вважати дружніми для РФ - Китай та Індія.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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