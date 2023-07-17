Отримав підозру священник УПЦ МП: поширював наративи Кремля про секретні біолабораторії та "укронацистів"

Йому інкримінують визнання правомірною агресію РФ.

Київська міська прокуратура направила до суду матеріали справи та обвинувальний акт стосовно проросійського священника, який виправдовував агресію РФ. Ним виявився 53-річний уродженець Львова, який протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові. З 2005 року священник жив у Києві, а у 2014 році виїхав до Москви. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua.

Отримав підозру священник УПЦ МП: поширював наративи Кремля про секретні біолабораторії та
© Прокуратура міста Києва

Як виявили правоохоронці, після початку повномасштабного вторгнення священник у своїх акаунтах у соцмережах поширював пости та відео, у яких він підтримував та героїзував дії військ РФ, поширював наративи Кремля про біолабораторії та "укронацистів". Священник у своїх дописах стверджував, що "українці самі у всьому винні". Він поширював думку, що Росія не починала війну, а навпаки – завершує її. Зрадник неодноразово висловлював вдячність окупантам за виконання "брудної кривавої роботи" в Україні.

Експертизи підтверджують, що тексти постів священника мають пропагандистський характер та виправдовують, визнають правомірною збройної агресії РФ проти України, а також містять публічні заклики до агресивної війни. Священнику повідомили про підозру за ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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