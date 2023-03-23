Утримувати Путіна при владі зацікавлені три групи впливу Кремля – експерт

Хоча всередині російської політичної системи відбуваються процеси, що поволі руйнують режим, однак в Кремлі є щонайменше кілька «стовпів», які особисто зацікавлені у втриманні влади в руках Владіміра Путіна, пише у матеріалі «Чорна мітка: що відбувається в оточенні Путіна» Володимир Кравченко.

Так, в Кремлі мало не втратили монополію на силовий ресурс, про що свідчить історія з власником ПВК «Вагнер» Євгенієм Прігожіним, однак ситуацію вдалося взяти під контроль, а російський генералітет безвідмовно зберігає відданість владі.

Водночас в Кремлі за останній рік посилилася група Юрія Ковальчука, що був активним провідником ідеї вторгнення в Україну.

«Акціонер банку «РоSSия» найбільше зацікавлений у продовженні перебування при владі Путіна, адже весь вплив прихильника конспірологічних теорій у російській політичній системі тримається на персональній близькості до «начальника». Він буде підтримувати Путіна до кінця, адже щойно піде нинішній президент РФ — обвалиться й капіталізація братів Ковальчуків», - зазначає Кравченко.

Також за рік зріс і вплив заступника глави адміністрації російського президента Сєргєя Кірієнка, що курирує окуповані українські землі й контролює весь блок сучасної російської «еліти».