Утримувати Путіна при владі зацікавлені три групи впливу Кремля – експерт

Жоден із «стовпів Путіна» не зможе самостійно поставити свого наступника замість чинного президента, інформує ZN.ua.

Утримувати Путіна при владі зацікавлені три групи впливу Кремля – експерт

Хоча всередині російської політичної системи відбуваються процеси, що поволі руйнують режим, однак в Кремлі є щонайменше кілька «стовпів», які особисто зацікавлені у втриманні влади в руках Владіміра Путіна, пише у матеріалі «Чорна мітка: що відбувається в оточенні Путіна» Володимир Кравченко.

Так, в Кремлі мало не втратили монополію на силовий ресурс, про що свідчить історія з власником ПВК «Вагнер» Євгенієм Прігожіним, однак ситуацію вдалося взяти під контроль, а російський генералітет безвідмовно зберігає відданість владі.

Водночас в Кремлі за останній рік посилилася група Юрія Ковальчука, що був активним провідником ідеї вторгнення в Україну.

«Акціонер банку «РоSSия» найбільше зацікавлений у продовженні перебування при владі Путіна, адже весь вплив прихильника конспірологічних теорій у російській політичній системі тримається на персональній близькості до «начальника». Він буде підтримувати Путіна до кінця, адже щойно піде нинішній президент РФ — обвалиться й капіталізація братів Ковальчуків», - зазначає Кравченко.

Також за рік зріс і вплив заступника глави адміністрації російського президента Сєргєя Кірієнка, що курирує окуповані українські землі й контролює весь блок сучасної російської «еліти».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптераНа Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів УкраїніУгорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні
У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерівУ Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів
Блок рекламы


Похожие новости
Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу РосіїЄвросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії
WP: Сі Цзіньпін їздив в Москву, щоб врятувати Путіна від поразки у війні з УкраїноюWP: Сі Цзіньпін їздив в Москву, щоб врятувати Путіна від поразки у війні з Україною
FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означаєFT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає
Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд БританіїПрезидент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт ПутінаРада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна
Головний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєвоГоловний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєво
Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКСКитай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС
Росія може перекинули в Білорусь нові групи військових — "Гаюн"Росія може перекинули в Білорусь нові групи військових — "Гаюн"
Експерти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемогиЕксперти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемоги
Путін назвав "нісенітницею" версію про підрив "Північних потоків" українцями і вказав на "зацікавленість" СШАПутін назвав "нісенітницею" версію про підрив "Північних потоків" українцями і вказав на "зацікавленість" США
Последние новости
Подгружаем последние новости