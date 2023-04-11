"Одразу рушать на Мінськ": лукашенко опинився в патовій ситуації і благає рф про захист

лукашенко

Політтехнолог Сергій Гайдай розповів, чим може закінчитись "підтримка" лукашенка путіна.

Як розповів Гайдай в ефірі "Politeka Online", білоруський диктатор усвідомлює свою головну помилку.

"Він [ред. Лукашенко] зробив для себе фатальну помилку, що пропустив російські війська через свою територію, щиро сподіваючись на те, що "спецоперація" через тиждень, другий завершиться успіхом і він буде разом із переможцем, разом із путіним від якого залежить його влада. Він там сидить на пороховій бочці, і тільки його союз з путіним і покладення на його військову силу, якось його владу зберігають, але він зробив помилку, ставши його союзником . Це розуміння, що з програшем путіна і він програє війну, але й вступивши війну – він програє війну – це тримає його на так званій розтяжці. Тому він і благає росію про власний захист”, – каже Гайдай.

олександр лукашенко

Крім того, політтехнолог розповів про плани Калиновського полку після розгрому російської армії на території України.

ВСУ, фронт, поле бою

"Мені вчора довелося говорити з бійцем полку Калиновського. Там немає жодних сумнівів, що після перемоги та розгрому російських окупантів на українських фронтах - цей полк одразу рушить на Мінськ. Такі у них плани", - резюмував Сергій Гайдай.


Юлія Олександренко, politeka.net





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