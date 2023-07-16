Радбез і Генасамблея ООН проведуть засідання щодо ситуації в Україні

В засіданнях планується участь української делегації.

Радбез ООН у понеділок, 17 липня, проведе засідання міністерського рівня щодо «Підтримання миру та безпеки України» за участю високопосадовців з різних країн та делегації з України, інформує ZN.ua.

Радбез і Генасамблея ООН проведуть засідання щодо ситуації в Україні

Крім того, у вівторок, 18 липня, відбудуться відкриті дебати Генеральної Асамблеї ООН по темі «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Очікується участь міністрів закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, Франції - Катрін Колонни, Німеччини - Анналени Бербок.

Засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 15:00 (22:00 за Києвом), дебати в Генасамблеї — 18 липня о 10:00 (17:00 за київським часом).

Вестиме засідання Радбезу міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі, оскільки в липні в цьому органі головує Велика Британія, передає "Укрінформ".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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