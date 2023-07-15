У Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – Пентагон

У Міноборони США додали, що співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для допомоги нашій державі.

Представник Пентагону Пет Райдер заявив, що Сполучені Штати мають ресурси для того, щоб продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони країни, інформує ZN.ua .

Райдер зазначив, що ключова відмінність американців та росіян — це те, що Росія ізольована, за винятком Ірану, коли справа доходить до військової допомоги.

За його словами, Сполучені Штати, навпаки, співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для підтримки України.

"І тому важливо не дивитися на це тільки як на США . Ми всі робимо свій внесок у забезпечення України. І що важливо, ми всі об'єднуємося і працюємо разом, коли йдеться про наші оборонно-промислові бази, щоб ми могли не тільки надавати допомогу Україні", — підкреслив американський посадовець.

Він додав, що запасів вистачить не лише для допомоги Україні, а й для захисту НАТО.