Ізраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол Корнійчук
Попри війну паломники-хасиди збираються традиційно відвідати Умань під час Рош-га-Шана.
Надання Ізраїлем Україні систем захисту від балістичних ракет, якими Росія чи не щоденно обстрілює українські території, допоможе захистити життя не лише українських цивільних, а й паломників-євреїв, які щорічно відвідують Умань. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі виданню
«Всі розмови про «зелені коридори» безглузді, тому що ми не можемо гарантувати безпеку паломників. Якщо Ізраїль не готовий допомогти захистити громадян України, можливо, він захоче захистити своїх громадян», — сказав посол.
Очільник дипвідомства уточнив, що йдеться не про «Залізний купол», а саме системи захисту від балістичних ракет.
Він також нагадав, що Україна не може гарантувати безпеку паломників, які щорічно приїжджають в Україну на початку вересня на святкування Рош-га-шана. Цього року свято припадає на 15-17 вересня.
Заначимо, що торік Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош-га-Шана, однак до Умані на святкування все одно прибуло понад 20 тисяч хасидів.
Раніше в Міноборони України зазначали, що легендарна ізраїльська система ППО «Залізний купол» не захищає від крилатих і балістичних ракет, тому вона не актуальна для України, але в Києві будуть раді іншій допомозі Ізраїлю.