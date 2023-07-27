Ізраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол Корнійчук

Попри війну паломники-хасиди збираються традиційно відвідати Умань під час Рош-га-Шана.

Надання Ізраїлем Україні систем захисту від балістичних ракет, якими Росія чи не щоденно обстрілює українські території, допоможе захистити життя не лише українських цивільних, а й паломників-євреїв, які щорічно відвідують Умань. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі виданню Israel Hayom , інформує ZN.ua .

Місто паломництва Умань уже зазнавало ракетної атаки, внаслідок якої загинули люди © Ігор Клименко, Нацполіція / Facebook

«Всі розмови про «зелені коридори» безглузді, тому що ми не можемо гарантувати безпеку паломників. Якщо Ізраїль не готовий допомогти захистити громадян України, можливо, він захоче захистити своїх громадян», — сказав посол.

Очільник дипвідомства уточнив, що йдеться не про «Залізний купол», а саме системи захисту від балістичних ракет.

Він також нагадав, що Україна не може гарантувати безпеку паломників, які щорічно приїжджають в Україну на початку вересня на святкування Рош-га-шана. Цього року свято припадає на 15-17 вересня.

Заначимо, що торік Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош-га-Шана, однак до Умані на святкування все одно прибуло понад 20 тисяч хасидів.

Раніше в Міноборони України зазначали, що легендарна ізраїльська система ППО «Залізний купол» не захищає від крилатих і балістичних ракет, тому вона не актуальна для України, але в Києві будуть раді іншій допомозі Ізраїлю.