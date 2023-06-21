Відбудова України має стати глобальним проектом захисту – Зеленський

Зеленський презентує у Лондоні кілька аспектів філософії трансформації України.

В Лондоні в межах конференції з відбудови України вже почалися перші зустрічі. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує ZN.ua.

Відбудова України має стати глобальним проектом захисту – Зеленський
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Він зазначив, що відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії, проводиться робота різного рівня для відновлення України.

"Ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії", - зазначив президент.

Він повідомив, що презентує на лондонській конференції частину аспектів філософії трансформації України.

"Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир", - додав Зеленський.

Раніше у коментарі ZN.UA депутат від партії «Слуга народу» Віталій Безгін повідомив, що на конференції в Лондоні чекають від України не слайдів, а стратегії. І глобальний ризик для України буде саме в частині отримання міжнародної допомоги на відновлення, а також у частині євроінтеграції.

Напередодні Конференції з питань відновлення України британський журналіст Едвард Лукас присвятив колонку у недільній Times питанням корупції в Україні. Він чітко фіксує побоювання західних експертів і політиків: чи не перетвориться відбудова України на корупційну годівницю.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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