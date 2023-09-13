Фон дер Ляєн: Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців у Європі до 2025 року

Наразі у Євросоюзі перебуває близько 4 мільйонів українських біженців.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тимчасовий захист для українців з боку Євросоюзу буде продовжений до 2025 року, інформує ZN.ua.

Фон дер Ляєн: Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців у Європі до 2025 року
© Офіс президента

За її словами Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України.

"Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС і ми раді їм", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС гарантував, щоб в українців був доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого. За її словами, це була відповідь Європи на клич історії.

"Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", – сказала президентка Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн нагадала, що майбутнє України - в Євросоюзі.

"Майбутнє західних Балкан у нашому союзі, майбутнє Молдови - в нашому союзі. І я знаю, що перспектива важлива для громадян Грузії", – додала вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в УкраїнуЕксглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянамиУ МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами
Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"
У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодівУ ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів
Блок рекламы


Похожие новости
Мінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього рокуМінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього року
Нідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українцівНідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українців
Омбудсмен: У російському полоні 25 тисяч цивільних українців, про їх повернення РФ навіть говорити не хочеОмбудсмен: У російському полоні 25 тисяч цивільних українців, про їх повернення РФ навіть говорити не хоче
У Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українцівУ Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українців
Росія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідкаРосія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідка
Дуда звернувся до Лукашенка: Припиніть гібридні атаки на кордоні ЄвросоюзуДуда звернувся до Лукашенка: Припиніть гібридні атаки на кордоні Євросоюзу
Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізуватиПотрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати
Одеську суддю Салтан відсторонили від правосуддя до вироку судуОдеську суддю Салтан відсторонили від правосуддя до вироку суду
Ізраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол КорнійчукІзраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол Корнійчук
Росіянка намагалася переправити чотирьох українців у Румунію – ДБРРосіянка намагалася переправити чотирьох українців у Румунію – ДБР
Последние новости
Подгружаем последние новости