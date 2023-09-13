Фон дер Ляєн: Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців у Європі до 2025 року

Наразі у Євросоюзі перебуває близько 4 мільйонів українських біженців.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тимчасовий захист для українців з боку Євросоюзу буде продовжений до 2025 року, інформує ZN.ua .

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За її словами Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України.

"Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС і ми раді їм", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС гарантував, щоб в українців був доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого. За її словами, це була відповідь Європи на клич історії.

"Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", – сказала президентка Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн нагадала, що майбутнє України - в Євросоюзі.

"Майбутнє західних Балкан у нашому союзі, майбутнє Молдови - в нашому союзі. І я знаю, що перспектива важлива для громадян Грузії", – додала вона.