Лише захист з боку міжнародних військ може встановити безпеку на Запорізькій АЕС – євродепутат

Однак така ідея поки залишається теоретичною.

Депутат Європейського парламенту та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що реально гарантувати безпеку на Запорізькій атомній електростанції може лише захист з боку міжнародного контингенту. Про це він розповів LIGA.net , інформує ZN.ua .

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"Є тільки один спосіб, як можна встановити безпеку на електростанції. Якщо ЗАЕС будуть захищати міжнародні війська. Неважливо – миротворча місія ООН , НАТО. Але тільки в такому випадку можна реалістично забезпечити безпеку", – сказав євродепутат.

Кубілюс додав, що це теоретична ідея, але вона єдина може змінити ситуацію. За його словами, Заходу варто усвідомити, з якою небезпекою зіткнулися Україна та партнери.

"Ми можемо робити різкі заяви проти політики Путіна, проти можливих провокацій тощо. Але нічого з цього не змінить ситуацію. Так, ідея з міжнародним контингентом – теоретична, але це те, про що ми маємо голосно говорити. І зараз я користуюся нагодою, щоб підняти саме цю тему", – наголосив Кубілюс.