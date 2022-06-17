Украинские защитники освободили еще одно село близ Изюма – Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили поселок Дмитровка Изюмского района Харьковской области от роSSийских захватчиков. Об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованном в Facebook .

На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья враг пытался вести разведку боем, но отступил.

Также россияне систематически обстреливали с помощью артиллерии районы населенных пунктов Дубровно, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Слобожанском направлении враг осуществляет дистанционное минирование местности, а также проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не пустить украинских защитников в государственную границу Украины и в тыл роSSийской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Также враг задействовал диверсионно-разведывательные группы с целью выявления слабых мест в обороне. Недалеко от Кочубиевки оккупанты пытались вести разведку боем. Защитники Украины не дали им шанса, и враг с потерями отступил.

Также роSSийские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

Вблизи Северодонецка захватчики продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также роSSийские войска нанесли авиационные удары близ Сиротиного и Боровского. Идут стычки за контроль над Северодонецком.

У Сиротиного и Метелкино украинские защитники отбили штурм роSSийских оккупантов, поэтому враг отошел с потерями.

В районе Горного украинские защитники отразили попытку вражеской разведки боем. Кроме того, безуспешные попытки оккупантов вести бои в районе Берестового и Кодымы, но в результате действий ВСУ противник с потерями отошел.

После перегруппировки русские войска попытались штурмовать Ныркове. Тем не менее, украинские защитники отбросили их плотным огнем.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцева и Степного.

На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. РоSSийские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Авиационные удары врага пришлись на Нью-Йорк, Авдеевку и Победу.

В Южнобужском направлении враг проводил воздушную разведку с применением беспилотников, чтобы выявить изменения в положении подразделений ВСУ и скорректировать артиллерийский огонь.

РоSSияне обстреляли с помощью ствольной и реактивной артиллерии и минометов Тополино, Княжевку, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровку.

В Сумской области роSSийские оккупанты обстреляли гражданские здания Мезеновки и Глухова. Также роSSийская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам области.