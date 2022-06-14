Горело и взрывалось три часа: ВСУ в Новой Каховке накрыли склад боеприпасов врага

Во вторник, 14 июня, Вооруженные силы Украины уничтожили состав боеприпасов роSSийских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области, информирует Апостроф .

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Склад горел и пылал в течение трех часов. Оккупанты не спешили его тушить, потому что боялись получить ранения. Также сообщается, что пожар продолжается, но уже с меньшей интенсивностью.

Кроме фото, в сети появилось и видео пожара склада. Позже роSSийские кафиры подтвердили, что удар был нанесен со стороны ВСУ - об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ".