Украинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фото

Украинские защитники уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 «Ураган» захватчиков. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Артиллеристы ДШВ и СВ ВС Украины уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" роSSийских оккупантов», - говорится в сообщении.

На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВСУ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

«Охота на роSSийских оккупантов продолжается», - отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.