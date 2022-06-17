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2022-06-17
Украинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фото
Охота на роSSийских оккупантов продолжается.
© Десантно-штурмовые войска ВС Украины/telegram
Украинские защитники уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 «Ураган» захватчиков. Об этом
«Артиллеристы ДШВ и СВ ВС Украины уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" роSSийских оккупантов», - говорится в сообщении.
На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВСУ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган».
«Охота на роSSийских оккупантов продолжается», - отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Анастасия Гурин, ZN.ua