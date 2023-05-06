З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)

З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)

У суботу, 6 травня, в результаті обміну вдалося визволити з полону ще 45 українських оборонців. Додому повертаються 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі" з Нацгвардії. Серед звільнених 10 офіцерів, а 35 належать до рядового та сержантського складу.

Про це, як передає , йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. Також ворог намагався провести над частиною оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення. 

“Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом"...З неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а також медик, який вже був у полоні після Широкинської операції у 2015 році. Тоді він пробув у полоні понад 2 роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників”, – йдеться в повідомленні.

Також звільнили також ветерана афганської війни, 56-річного головного  сержанта. Він отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію ворога. 

У Координаційному штабі зазначили, що всім захисникам нададуть необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року з ворожого полону вдалося повернути 12 українців, 5 з яких – важкопоранені. На той момент  від початку широкомасштабного вторгнення з полону було звільнено вже 2005 українців. 10 квітня стало відомо, що з полону вдалося повернути ще 100 українських військовослужбовців. А 16 квітня, на Великдень, з полону повернули  захисники України на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.

Фото: Координаційний штаб

КиївВлада

З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)
З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)
З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)
З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)
З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)
З російського полону повернули 45 захисників &ldquo;Азовсталі&rdquo; (фото)

Олександр Попов, КиевВласть





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