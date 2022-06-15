Беженцы из Украины больше не смогут зарегистрироваться в Праге

Прага перестает принимать украинских граждан. Беженцы из Украины теперь не могут зарегистрироваться в столице Чехии. Но при этом в других районах страны их по-прежнему будут принимать.

В Праге больше не будут принимать беженцев из Украины: что происходит в Чехии

Почему принято решение больше не принимать украинцев в чешской столице, рассказали в эфире Чешского радио.

Региональный центр содействия Украине (KACPU) прекращает свою работу в Праге в ночь с 15 на 16 июня. Таким образом, столица Чехии больше не будет регистрировать и принимать беженцев из Украины. Это связано с тем, что чешская столица уже перегружена беженцами, а система их перевода в другие регионы страны не отлажена, пояснил вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В Праге больше не будут принимать беженцев из Украины: что происходит в Чехии

При этом в других регионах Чехии украинцев по-прежнему будут принимать. Правда, оформление беженцев в региональных центрах может оказаться для украинцев менее комфортным, чем ранее, предупреждает чиновник.

Дело в том, что с начала июня все центры помощи беженцам из Украины скорректировали свой график работы в зависимости от наплыва посетителей. Ну, а поскольку теперь их стало объективно меньше, то и центры помощи сократили свои часы работы. Поэтому новоприбывшие украинцы могут столкнуться с тем, что их примут не сразу. Регистрации и помощи придется подождать.

Напомним, оказавшиеся в Чехии украинские беженцы могут заработать во время вынужденного пребывания в этой стране. На сегодняшний день там хватает вакансий, которые не требуют знания чешского языка. Причем многие из них открылись с началом летнего сезона.


Марченко Любов, Тудей





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